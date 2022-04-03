Düzce'de 34 öğrenciye hafızlık belgeleri takdim edildi

– Düzce İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak mezun olan 34 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi.

Hafızlık eğitimini tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak belge almaya hak kazanan 34 öğrenci için "Hafızlık Belge Takdim Töreni" düzenlendi. Törende konuşan İl Müftüsü Rüstem Can, "Hafız olmak, Kur'an'ı sadece hafızaya yüklemek değil Kur’an’ın anlamıyla hayatımızı Rabbimizin rızasına uygun hale getirmektir. Hafız yürüyen Kur’an’dır, konuşan Kur’an’dır. Bu yüzden hafız olmak ve hafızlığı muhafaza etmek önemlidir. Yavrularımızın hafız kalması için gayret göstermelisiniz. Hafız olmak kolaydır ama hafız kalmak zordur. Hafızlarımızın yüklenmiş oldukları bu emanete gereken özeni göstermeli, yitip gitmesine fırsat vermemeliyiz. Rabbimizin bizlere emanet ettiği ciğerparesi çocuklarımızın hafızlık eğitiminde emek harcayan hocalarına ve sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hafızlara belgeleriyle birlikte çeşitli hediyeler takdim edildi.

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