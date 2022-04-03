Cumayeri'ne Kur'an kursu kazandırılıyor

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri'nde yapımına devam edilen Kur'an kursunda incelemelerde bulundu.

Cumayeri ilçesinde çocuklar için yapılan Kur’an kursunda çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Vali Cevdet Atay, Çevrik Mahallesi'nde inşa edilen Kur'an kursunda incelemelerde bulundu. Vali Cevdet Atay’a Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay ve Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu da eşlik etti. Atay, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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