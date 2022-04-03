Gençler Konuralp'in tarihini öğreniyor

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– Düzce Üniversitesi öğrencileri Konuralp Müzesini ve Sarıkaya Mağarasını ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi öğrencileri Konuralp'in tarihini öğrenebilmek amacıyla çalışma başlattı. İlk olarak Düzce Belediyesi tarafından kazı çalışmaları devam eden antik kentte incelemelerde bulunan öğrenciler, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Kazı çalışmalarının ardından Konuralp Müzesini ziyaret ederek eserleri inceleyen öğrenciler, Sarıkaya Mağarasını da gezdi.

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