Öğrencilere ormanların önemi anlatıldı

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– Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Şükran Öney Anaokulu öğrencilerine ormanların önemine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Öğrencilere 'Ormanlarımızı niçin sevmeliyiz?', 'Ormanlarımızı korumak ve çoğaltmak için neler yapmalıyız?' ve 'Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı' konularında bilgiler verildi, çeşitli sunumlar yapıldı. Aynı zamanda programda, öğrencilere ormanların önemini vurgulayan animasyon gösterileri izletildi. Ormanların önemi hakkında bilgi sahibi olan öğrencilere,

okul bahçesinde fidan dikimleri de gösterildi.

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