Cumayeri'nde sokak hayvanları için bakımevi yapılacak

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– Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi yapılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Cumayeri Belediyesi'nin işbirliğinde Cumayeri'nde Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi yapılacak. Bu çerçevede, bakımevinin yapılması planlanan arazide Düzce Valisi Cevdet Atay ve Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay incelemelerde bulundu. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun da eşlik ettiği inceleme programında heyet, yetkililerden bilgiler aldı.

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