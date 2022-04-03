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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'yla eğlendi

İHA

Öğrenciler Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'yla eğlendi

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü; çocukların düşünen, üreten, karşılaştıkları problemler karşısında çözümler bulan bireyler olması, duygusal gelişimlerinin desteklenmesi, sosyal becerilerinin geliştirilmesi, kendini ifade etme fırsatı verilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başlattı. İl genelinde başlatılan turnuvanın ilk ayağı Gölyaka'da gerçekleştirildi. Gölyaka'da ortaokullar arası yapılan turnuva büyük ilgi görürke, mangala ilçe birincisi Mertcan Yıldız, reversi birincisi Metehan Engin, kulami birincisi Şebnem Merve İnan ve küre birincisi Oğuzhan Sezgin oldu.

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