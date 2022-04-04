En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi çerçevesinde Düzce'deki öğretmenler ilk yardım eğitimi alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi başlatılmıştı. Bu çerçevede, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğretmenler ilk yardım eğitimi alıyor. İlk yardım merkezinde eğitim alan öğretmenleri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.