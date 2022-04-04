Başkan Özlü, İzmir'de temaslarda bulundu

– İzmir'de temaslarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’yu ziyaret ederek, Düzce'nin yöresel ürünlerini hediye etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için İzmir’e giden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti. İlk olarak Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile bir araya gelen Başkan Özlü, hem Bergama hem de Düzce hakkında görüş alışverişinde bulundu. Koştu'ya Düzce'nin yöresel ürünlerini hediye eden Özlü, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Özlü daha sonra Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'i ziyaret etti. Doğruer ile sohbet eden Özlü, hediye takdim ederek, Düzce'nin yöresel lezzetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.