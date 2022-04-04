Kitap okumak için parkı tercih ettiler

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– Farabi Anadolu Lisesi öğrencileri kitap okumak için Bahçeşehir Anıtpark'ı tercih etti. Onlarca öğrenci park içerisinde saatlerce kitap okudu.

Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde bulunan Farabi Anadolu Lisesi tarafından Kütüphaneler Haftası çerçevesinde etkinlik gerçekleştirildi. Düzce İl Halk Kütüphanesi'nin de destek verdiği etkinlikte öğrenciler Bahçeşehir Anıtpark'ta bir araya gelerek kitap okudu.

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