Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Atay ile bir araya geldi

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– Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı ziyaret etti.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programına katılmak üzere Düzce'ye gelen Prof. Dr. Sami Güçlü, programdan önce Vali Cevdet Atay'ı ziyaret etti. Anadolu Mektebi'ne ilişkin Vali Atay'a bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Sami Güçlü, mektebin kitaplarında da takdim etti.

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