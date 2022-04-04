Başkan Özlü, iftar sofralarının misafiri oluyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 11 ayın sultanı Ramazan ayında Düzcelilerin iftar sofralarına misafir oluyor. İftar ziyaretlerinin ardından temaslarına devam eden Başkan Özlü, gençlerle de bir araya gelmeye gayret ediyor.

Başkan Faruk Özlü, Ramazan ayında iftar saatinde Düzcelilerin sofralarına misafir oluyor. Ramazan ayının ilk günü iftarda Gürbüz ailesinin evine misafir olan Başkan Özlü, ev halkı ile birlikte orucunu açarak sohbet etti.

Ramazan’ın ikinci günün de ise geçtiğimiz hafta içi babasını kaybeden Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperetifi Başkanı Ertan Taşlı’ya taziye ziyaretinde bulundu. Judo müsabakaları için Düzce’de bulunan Batı Karadeniz İlleri judo antrenör ve hakemleriyle sohbet eden Başkan Özlü, daha sonra Çalık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.



Hasta ziyaretlerini ihmal etmiyor

İftar sonrası, Fatma Gökdeniz isimli vatandaşı ziyaret ederek hayır duasını alan Başkan Özlü, sahur programında ise öğrenci evine misafir oldu. Üniversiteli gençlerle sahurunu yapan Özlü, “Mübarek Ramazanı Şerif’i hakkını vererek idrak etmeye çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda doyasıya tadamadığımız Ramazan’ı yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Bu gece de kıymetli gençlerimizin evlerine misafir olduk. Gözlerindeki parıltı, vizyoner fikirleri geleceğimizin ne kadar parlak olduğunu gösteriyor. Gençlerimize güveniyoruz. Bu vesile ile bir kez daha tüm vatandaşlarımızın Ramazanı Şerif’lerini kutluyorum” dedi.

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