AK Gençlik’ten ‘İftara beş kala’ etkinliği

AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları “İftara 5 kala” etkinliği ile hazırladıkları paketlerdeki iftariyelikleri trafikte kalan vatandaşlara ikram ediyor.

AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları Her yıl Ramazan ayında yaptığı sosyal farkındalık çalışması olan "İftara 5 Kala" etkinliğini bu yıl ilk günden gerçekleştirdi. İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük’ün katılımıyla AK Gençler, İftar saatinde evine yetişmeyen ve trafikte olan vatandaşlara, ikramlarda bulundu. Gençlik Kolları tarafından hazırlanan kapalı paketler içerisinde su, hurma ve kek koyan gençler vatandaşların gönüllerine bu ramazanda da dokunuyor.

AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından kurulan ekipler, Ramazan ayı boyunca iftara yetişemeyen vatandaşlara ikramlarda bulunarak ramazan ayının güzelliğini yaşatacak.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, “Ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirterek, Ramazan ayı huzur ve bereket ayıdır. Biz her yıl düzenlediğimiz “İftara beş kala” etkinliğini bu yılda Ramazan ayının ilk gününden başladık. İftara yetişemeyen vatandaşlarımıza şehrin belli noktalarında durdurarak ikramlar veriyoruz. Yapmış olduğumuz bu etkinlikle amacımız bir nebze de olsa ramazanın güzelliğini yaşamak, iftara yetişemeyecek olanların yanında olmak ve daima önceliğimiz olan gönüllere dokunmaktır” şeklinde konuştu.

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