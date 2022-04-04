Arıtma tesislerini ve enerji geri kazanımını yakından incelediler

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, İleri Biyolojik Arıtma Tesislerine ziyaret gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyaret ile Düzce Üniversitesi öğrencileri arıtma tesislerini ve bu tesislerde enerji geri kazanımının nasıl olduğunu yerinde inceleme fırsatı buldu. Kurulu gücü 1.3 MW olan ve 4000 panel bulunan güneş enerjisi ile elektrik üretim santralini yerinde görüp hakkında bilgi edinen öğrenciler, son olarak İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra Namazgah Barajı’ndan elektrik üretmek için 1,70 MW kurulu gücünde hidroelektrik santralini ziyaret etti. Hidroelektrik santralin çalışma ayrıntılarını öğrenmek için kontrol odasında kullanılan yazılımlar üzerinden bu konuda kısa bir eğitime katılan öğrenciler, kendilerine yakın ilgilerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

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