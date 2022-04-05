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Halk anlattı, kurum amirleri dinledi

İHA

Halk anlattı, kurum amirleri dinledi

– Düzce Valisi Cevdet Atay, kurum amirlerinin katılımı ile halk günü düzenledi. Vatandaşların derdini dinleyen Atay, sorunlarla ilgili kurum amirlerine talimat verdi.
Düzce’de vatandaşların sorun ve sıkıntılarının görüşüldüğü ve pandemi nedeniyle uzun süre yapılmayan ‘halk günü’ etkinliği tekrar başladı. Valilik Konferans salonunda vatandaşlarla ilgili olabilecek tüm kurum amirleri toplantıya katılım sağladı.
Vali Atay, halk gününe katılım sağlayan tüm vatandaşları tek tek odaya alarak öneri, istek ve şikayetleri tek tek dinledi. Halkın sorunlarını dinleyen Atay, kurum amirlerine talimat vererek sorunların çözülmesini istedi.

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