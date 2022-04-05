E-fatura için son gün 1 Temmuz Gayrimenkul, otomotiv, turizm sektörlerinde e-fatura zorunluluğu Son Gün 1 Temmuz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

E-fatura için son gün 1 Temmuz Gayrimenkul, otomotiv, turizm sektörlerinde e-fatura zorunluluğu Son Gün 1 Temmuz

İHA

E-fatura için son gün 1 Temmuz Gayrimenkul, otomotiv, turizm sektörlerinde e-fatura zorunluluğu Son Gün 1 Temmuz

Bilsoft Yazılım Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, otomotiv, inşaat, otel ve konaklama sektörlerine efaturaya geçişin zorunlu hale geleceğini ve son günün 1 Temmuz olduğunu bildirdi.
Bilsoft Yazılım Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir, KOBİ’leri bilgilendirmek adına yaptığı konuşmasında 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde elektronik belgelerin kullanımı ve denetimine yönelik planlanan önemli değişikliklerden bahsetti. Özellikle, yeni eklenen otomotiv, inşaat, otel ve konaklama sektörlerine 2022’de efatura geçiş zorunluluğuna ilişkin satış geliri limitlerinin düşeceğini, efaturaya geçişin zorunlu hale geleceğini ve son günün 1 Temmuz olduğunu aktardı.
Akdemir açıklamasına şöyle devam etti; “Tebliğ edildiği üzere, gayrimenkul veya motorlu taşıtların, inşa, imalat, alım, satım işlemlerinden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL brüt satış geliri ve 2022 ve sonrası için 0,5 milyon TL ve üzeri toplam satış geliri olan şirketlerin ve bu işlemlere aracılık edenlerin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar elektronik faturalandırmaya geçmesi gerekecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyeden yatırım ve/veya işletme belgesi alarak konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de aynı tarihten itibaren elektronik faturalandırmaya geçecek.”
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki yeni düzenlemeleri değerlendiren Bilsoft Müşteri İlişkileri Müdürü Feyza Akdemir her yıl değişen limitler ile birlikte edönüşümün neredeyse tüm sektörleri içine almaya başladığını belirtti. Bilsoft Yazılım olarak, efaturaya zorunlu geçecek otomotiv, inşaat, otel ve konaklama sektörlerine 6 ay sınırsız kontör desteği sunarak oluşacak iş ve finans yükünü hafifletmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

Eticaret yapanlara da zorunlu efatura uygulaması
Akdemir, ek olarak, 2020 veya 2021 hesap döneminde eticaret faaliyetlerinden brüt satış hasılatı 1 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin de 1 Temmuz 2022 tarihine kadar efaturaya, 1 Ocak 2023 tarihine kadar ise edeftere geçiş yapmaları gerektiğini, belirtti. 2022 hesap dönemi brüt satış hasılatı 500.000 TL ve üzerinde olan mükelleflerin ise 1 Temmuz 2023 tarihine kadar efatura uygulamasına ve 1 Ocak 2024 tarihine kadar da edefter uygulamasına geçiş yapmalarını ekledi.
Bilsoft Yazılım 2005’ten beri 100 Bin üzerinde kullanıcısına dijital dönüşüm alanında hizmet veriyor. KOBİ’ler tarafından en çok tercih edilen ön muhasebe programı olan Bilsoft, edönüşüm, banka entegrasyonu, pazar yeri entegrasyonu ve daha birçok özelliği ile firmaların bütün ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma denetledi Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ceza yazdı
YEREL HABERLER Jandarma denetledi Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ...
Dr. Yılmaz: "Erken teşhis kişi hayatını da, ülke ekonomisini de kurtarıyor"
YEREL HABERLER Dr. Yılmaz: "Erken teşhis kişi hayatını da, ülke ...
147 motosiklet sürücü tek tek denetlendi
YEREL HABERLER 147 motosiklet sürücü tek tek denetlendi
Halk anlattı, kurum amirleri dinledi
YEREL HABERLER Halk anlattı, kurum amirleri dinledi
Op. Dr. Fikret Baştımar meme kanserine karşı uyardı “Meme kanserine yakalanmaktan değil geç kalmaktan korkun”
YEREL HABERLER Op. Dr. Fikret Baştımar meme kanserine karşı ...
Arıtma tesislerini ve enerji geri kazanımını yakından incelediler
YEREL HABERLER Arıtma tesislerini ve enerji geri kazanımını yakından ...
AK Gençlik’ten ‘İftara beş kala’ etkinliği
YEREL HABERLER AK Gençlik’ten ‘İftara beş kala’ etkinliği
Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı 3. oldu
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Kadın Hokey Takımı 3. oldu
Şifahanenin inşası başlıyor
YEREL HABERLER Şifahanenin inşası başlıyor
Düzce Belediye Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Düzce Belediye Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı ...
TBL Gençler Ligi Düzce Atletik: 67 - Hatayspor: 60 Düzce Atletik rövanşı aldı
YEREL HABERLER TBL Gençler Ligi Düzce Atletik: 67 - Hatayspor: ...
Hafızlık projesi konuşuldu
YEREL HABERLER Hafızlık projesi konuşuldu
Başkan Özlü, iftar sofralarının misafiri oluyor
YEREL HABERLER Başkan Özlü, iftar sofralarının misafiri oluyor
Özel çocuklar, çocuk kulübü derslerine katıldı
YEREL HABERLER Özel çocuklar, çocuk kulübü derslerine katıldı
Hayvansever Duman’a Başkan Özlü’den teşekkür
YEREL HABERLER Hayvansever Duman’a Başkan Özlü’den teşekkür
Öğrenci servisinde taciz iddiasıyla suç duyurusu
YEREL HABERLER Öğrenci servisinde taciz iddiasıyla suç duyurusu
Düzce'de PKK/KCK terör örgütüne maddi destek sağlayan 16 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Düzce'de PKK/KCK terör örgütüne maddi destek sağlayan ...
Gürül gürül akan şelaleye akın ettiler Dağlarda karlar eridi, şelale yüksek debide akmaya başladı
YEREL HABERLER Gürül gürül akan şelaleye akın ettiler Dağlarda ...
Ramazan yardımları görüşüldü
YEREL HABERLER Ramazan yardımları görüşüldü
İlkokul öğrencilerine drama eğitimi verildi
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerine drama eğitimi verildi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl, personellerle buluştu
YEREL HABERLER Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl, ...
Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Atay ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Atay ile bir araya geldi
Kitap okumak için parkı tercih ettiler
YEREL HABERLER Kitap okumak için parkı tercih ettiler
Başkan Özlü, İzmir'de temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Özlü, İzmir'de temaslarda bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.