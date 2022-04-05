Öğrencilerle soru cevap etkinliği

– Düzce’de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik Vali Cevdet Atay, ortaokullarda ki öğrencileri ziyaret ederek soru cevap etkinliği başlattı.

Vali Cevdet Atay, ortaokulları ziyaret ederek LGS sınavına girecek öğrenciler ile bir araya gelmeye başladı. Okullarda ki öğrencileri ziyaret eden Vali Atay, LGS sınavında ki öğrencilerin sorularını dinlemesinin ardından soru ve cevap etkinliği yaptı. Daha önceki sınavlarda çıkmış soruları öğrencilere soran Atay’a, cevap vermek için öğrenciler bir birleri ile yarıştı.

Cevdet Atay, Liselere Geçiş Sınavı öncesinde il genelinde ortaokul ziyaretlerine devam ederek, öğrencilerle soru cevap etkinliklerine devam edeceği öğrenildi.

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