Öğrenciler sıfır atığı ‘Fındıkcan’ ile öğreniyor

– Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan Sıfır Atık eğitimleri okullarda devam ederken, öğrenciler ‘sıfır atık’ eğitimlerini Fındıkcan ile öğreniyor.

Düzce Belediyesi’nin maskotu olan Fındıkcan, okullarda öğrenciler ile buluşarak Sıfır Atık eğitimleri veriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından okullarda başlatılan Sıfır Atık Eğitimleri ise aralıksız bir şekilde devam ediyor. Binlerce öğrenciye ulaşılan projede öğrenciler Düzce Belediyesi’nin maskotu olan Fındıkcan ile sıfır atıkı daha iyi öğreniyor. Öğrenciler dönüşüm konularını eğlenerek öğrenirken, proje dahilinde il genelinde ki tüm okullarda eğitim verileceği öğrenildi.

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