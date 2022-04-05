Öğrenciler köy okullarına hediye dağıttı

– Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrencilerin hazırladığı hediyeleri köy okullarında ki öğrencilere dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda kalan gençler kendi aralarında başlattıkları kampanya çerçevesinde köy okullarında ki çocuklara bir çok hediye hazırladı. Çeşitli elbiseler örüldü, hem de kırtasiye setleri hazırlandı. Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi’nin destekleri ile öğrencilerin hazırladığı hediyeler Yahyalar İlkokulu ile Çalıcuma öğrencilerine ulaştırıldı. İlkokul öğrencileri hediyeler karşısında sevinirken, okul bahçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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