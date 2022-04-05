Vali Atay okul ziyaretlerine devam ediyor

– Düzce Valisi Cevdet Atay, il genelinde bulunan okulları ziyaret ederek hem öğrenciler ile bir araya geliyor hem de okullarda ki son durumları yerinde inceliyor.

Düzce’de okullarda ki öğrenciler ile sürekli bir araya gelen Vali Atay, son olarak Bahçeşehir Bölgesi’nde bulunan Bilgi Ortaokulu’nu ziyaret etti. Öğrencileri derslerinde ziyaret eden Cevdet Atay, daha sonra okul yönetimi ile bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinledi. Okul içerisinde de incelemelerde bulunan Atay, çözülmesi gereken konuların kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti.

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