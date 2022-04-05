Atatürk Devlet Hastanesinde 10 yeni poliklinik yapılıyor

– Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesi’nin yataklı servis giriş alanı ile idari bölümlerde yeni hizmet alanları oluşturulması çalışmalarını yerinde inceledi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hastanede incelemede bulundu. Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi hastanede yeni oluşturulacak hizmet alanları hakkında Dr. Yılmaz’a detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Devlet Hastanesi yataklı servis giriş alanı ve idari bölümlerde yeni oluşturulacak alanlarda mevcut olan poliklinik oda sayısına ek olarak 10 adet daha poliklinik hizmet odasının ekleneceğini belirterek “Oluşturularak poliklinik odalarının ve bekleme alanlarının daha kullanışlı ve geniş olacak. Böylelikle vatandaşlarımıza daha ferah ve kaliteli ortamda sağlık hizmeti sunulacak. Halkın daha iyi sağlık hizmeti alması için tüm imkanlarımızı değerlendiriyoruz” dedi.

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