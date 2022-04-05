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Çocuk kulübü çocukların gönlüne dokunuyor Düzköy anaokulu ile çocuk kulübü öğrencileri kaynaştı

İHA

Çocuk kulübü çocukların gönlüne dokunuyor Düzköy anaokulu ile çocuk kulübü öğrencileri kaynaştı

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü öğrencileri, Düzköy Anaokulu öğrencilerine oyuncak ve araç gereç yardımında bulundu. Çocuk Kulübü ve Düzköy Anaokulu öğrencileri hep birlikte yeni oyuncaklarıyla oynadı.
Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü, kendilerine sosyal medyadan ulaşan anaokulu öğretmeninin ricasını geri çevirmedi. Çocuk Kulübünü sosyal medyadan takip eden ve etkinliklerle programları köy okulundaki çocuklarla uygulamaya çalışan Düzköy Anaokulu öğretmeni Gamze Yılmaz, Çocuk Kulübüyle iletişme geçerek yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü Müdürü Sevinç Carım ve ekibi de anaokulu öğrencilerine yardımcı olmak için harekete geçti.
Çocuk Kulübü öğrencileri oyuncaklarını hazırlarken veliler de anaokulunun ihtiyaçlarını karşılamak için araç gereç yardımında bulundu. Çocuk Kulübü Düzköy Anaokuluna araç gereç ve oyuncakların yanı sıra pasta ile giderek hem öğretmen Gamze Yılmaz’ı hem de çocukları sevindirdi.
Çocuk Kulübü ve Düzköy Anaokulu öğrencileri hep birlikte oyuncaklarıyla oynadı.

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