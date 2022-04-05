Başkan Özlü’den Düzce Barosuna ziyaret

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Baroyu ziyaret etti. Başkan Özlü, tüm avukatların bu özel günlerini kutladı.

Başkan Faruk Özlü, Düzce Barosunu ziyaret ederek Baro Başkanı Avukat Çakır ile bir araya geldi. 5 Nisan Avukatlar günü dahilinde gerçekleşen ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Oya Kocaman ile Kızılay Düzce Şube Başkanı Avukat Halil Aydın da hazır bulundu.

Başkan Özlü, ziyaret öncesi baro önünde bulunan vatandaşlarla ayaküstü sohbet gerçekleştirerek, sorun ve taleplerini dinledi. Ardından kendisini karşılayan Baro Başkanı Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Kocaman ve Kızılay Şube Başkanı Aydın ile birlikte Baro binasını ziyaret eden Başkan Özlü, Baro Başkanı Av. Taner Çakır nezdinde tüm avukatların gününü kutladı.

Düzce genelinde hayata geçirilen ve devam eden ve planlanan proje çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Özlü, yaptıkları her işin yasalara uygun şekilde hukuki süreçler dahilinde gerçekleştirildiğini ve bundan sonrada bu şekilde devam edileceğini söyledi.

Ziyaret, Düzce ve ülke gündemine dair gerçekleşen sohbet ile devam etti.

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