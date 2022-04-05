Yol kenarındaki demir dubayı çalma anı kamerada

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!



Tezcan SOLMAZ/DÜZCe, (DHA)- DÜZCE´de bir kişi kaldırımlara araç parkını engellemek için konulan demir dubayı, ilginç bir yöntemle çaldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce Belediyesi tarafından kaldırım kenarına araçların park etmelerini engellemek amacıyla konulan demir dubalar hırsızlarının hedefi haline geldi. Akçakoca Caddesi'nde yaşanan olayda 3 tekerlekli bisikletiyle demir dubanın yanına yaklaşan bir kişi önce çevreyi kontrol etti. Daha sonra siyah bir çöp poşetini demir dubaya geçiren kişi, dubayı yerinden sökerek bisikletine yükledikten sonra kayıplara karıştı. İllüzyon gösterilerini andıran hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-04-05 18:46:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.