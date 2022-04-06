Düzce - Zonguldak D-655 Karayolu'nda sis etkili oluyor

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

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– DüzceZonguldak D655 Karayolu'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü DüzceZonguldak D655 Karayolu'nda sürücüler dikkatle ilerliyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen yoğun sise karşı sürücüleri uyaran yetkililer, aşırı hızdan kaçınılmasını ve trafik işaretlerine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

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