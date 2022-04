Köpeğe şiddet uygulayanı engelleyen kadın: Gözüm karardı, 'gel bana vur' dedim

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde köpeğine tekme atan kişinin üzerine yürüyüp tepki gösteren Sadiye Duman (57), "Köpeğin acı çektiğini görünce gözüm karardı. Gel bana vur, dedim" dedi.

Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'nde bir kişi, gezdirdiği Rottweiler cinsi köpeğine önce tasmanın ipi ile vurdu, ardından da tekme attı. Olaya tanık olan Sadiye Duman, evinden dışarı çıkıp tepki gösterdi. Duman, köpeğin sahibinin üzerine yürüyerek, "Hayvanın dili yok, seni şikayet edeceğim. İnsan ol, bu kadar insafsızlık olur mu. Bana vur bana" diye bağırdı. Bu kişi ise küfrederek Duman´ın gitmesini istedi. Duman ise, "Gözümle gördüm dövdüğünü, hayvan dur diyemiyor sana" dedi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından köpeğine vuran kişiye çok sayıda vatandaş tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri köpeğine tekme atan kişinin Mert E. olduğunu tespit edip, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından `Hayvana eziyet´ suçundan adliyeye sevk edilen Mert E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köpeği şiddetten kurtaran ev kadını Sadiye Duman, "Evdeydim, bir ses duydum, balkona çıktım. Bir baktım orada köpeğe vuruyordu. Biraz izledim. Birkaç sefer vurdu. Buradan gidince ileride yine tekmeler atmaya başladı. Aldı bir odunu çamura yatırdı ve vurmaya başladı. Kabul edemedim, çünkü ben dayanamam. Ama ben inanın ölümüne gittim. Hiç pişman değilim. Aslında vurana da kızmıyorum. Bilmiyorum belki psikolojisi bozuktu ama ben köpeği kurtarmak için gittim. Çok ağladım, o olay bittikten sonra dahi çok ağladım. Sesim bile gitti. Ben gece her yeri aradım. Şikayet için her yeri aradım. Artık dayanamadım" dedi.

'DİLSİZ BİR HAYVANA VURMAK İNSANLIK DEĞİL'

Duman, köpeğin çektiği acıyı görünce ne yapacağını şaşırdığını belirterek "Gözüm karardı. `Gel bana vur´ dedim. Çünkü köpek acı hissetse de söyleyemez. Ben vurma diyebilirim ama köpek diyemez. Eğer köpek bunu diyebilseydi, ben gel bana vur demezdim. Ama dilsiz bir hayvana vurmak insanlık değil. Dediğim gibi pişman değilim. Köpeği kurtardım. Bir de televizyonda gördüm. Çok memnun oldum. Yiyeceğim ekmeği ben köpeğe veren birisiyim. Fırına gidip kendim için poğaça alıyorum ama eve geldiğimde poğaçalarım bitmiş oluyor. Çocuklarıma her zaman söylüyorum. Okuldan gelen çocuklara diyorum ki; korkmayın. Kaçtığınız zaman köpekler peşinize salar. Korkmadığınız zaman ya da kaçmadığınız zaman peşinize koşmuyorlar."

`SAHİPLENDİRİLMEYİ BEKLİYOR´

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi´nde korumaya alınan köpeğin bakımından sorumlu Veteriner Hekim Büşra Erşahin, hayvanın fiziki olarak sorunu olmadığını ancak ürkek davranışlar sergilediğini ifade ederek, "Görüntüler gerçekten çok üzücü. İnsanlık adına çok üzücü bir görüntüydü. Çok üzüldük. Akçakoca´daki barınak ekipleri köpeği alarak bize getirdiler. Biz de muayene ve tedavilerini yaptık. Durumu gayet iyi. Şu anda kafesinde ve sahiplendirilmeyi bekliyor. Bakımı eksiksiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Rutin olarak barınak şartlarında tedavisi de yapılıyor. Köpek ürkek. Daha öncesinde ne yaşadığını bilmiyoruz. Bu durumdaki köpekler maalesef korkuyorlar. Fiziksel olarak ise bir sorunla karşılaşmadık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ

