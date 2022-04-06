Ar-Ge ve tıbbi aromatik bitkilere ilişkin iş birliği yapıldı

Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü; eğitim, danışmanlık, ArGe ve tıbbi aromatik bitkilere ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen protokole; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz imza attı. İmzalanan bu protokolle; Düzce Üniversitesi ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü arasındaki iş birliğini sağlayarak, bölgenin ormancılık alanındaki sorunlarına çözümler üretmek, öğrencilerin ve uygulayıcıların ormancılık alanında yapılacak olan uygulamalara bilimsel bir bakış açısı getirmek amaçlanıyor.

Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın görevleri arasında yer alan; biyolojik çeşitliliğin korunması, popülasyonun artırılması, yöresel bazda yaygınlaştırılması ve faydalanılması ile yöresel ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bakımından öneme sahip; tıbbi ve aromatik bitkilerin üniversite düzeyinde ve akademik bazda araştırılması, yetiştirilmesi, tanıtılması, üretilmesi ile geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin bilimsel esaslar çerçevesinde yapılması, üretilecek hizmetlerin kaliteli, etkin, verimli ve sürdürülebilir olması, araştırma çalışmaları sonuçlarının ortak kullanımını sağlamak ve bunları yayımlamak gerçekleştirilen iş birliğiyle yapılacak hedefler arasında yer alıyor.

Protokol sonunda Rektör Çakar, Bölge Müdürü Boz’a, üniversitenin çalışmasını yaptığı Düzce İli Toprak Haritası’nı ve İl Tıbbi Bitki Haritası ile üniversitenin markalı ürünlerinden hediye etti. Boz ise Çakar’a üretimini yaptıkları bitkisel ürünlerin yer aldığı hediye sepeti takdim etti.

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