Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol çöktü Sağanak yağış heyelana sebep oldu, çatlak yol tamamen çöktü Akcakoca-Karasu yolu tamamen trafiğe kapatıldı

Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yol, sağanak yağış sonrasında tamamen çöktü. Dron ile çekilen görüntüler dehşeti gözler önüne serdi.

Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı ile birlikte Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan yolda geçtiğimiz ay çatlaklıklar meydana geldi. Çatlaklık sebebi ile karayolları ekiplerince yol tek şeritli trafiğe kapatıldı. Diğer şeritten trafik verilirken, Edilli mevkiindeki kısım tamamen çöktü. Derin yarıkların oluştuğu bölgede asfalt kağıt gibi yırtıldı. Bölge drone ile görüntülendi. Görüntüler dehşeti adeta gözler önüne serdi.

Yolun daha önce de çöktüğünü, bu sefer ciddi olduğunu ifade eden Hasan Parlak, “Ben Kalkın köyünde oturuyorum. Yolun bir kısmı geçen sene çökmüştü. Kar yağışı sonrasında burada heyelan meydana geldi. Geçen sene aynı noktada meydana gelen çökmede ekipler, bu bölgeye geldiler. Taş duvar ördüler. Örülen taş duvara rağmen yeniden çöktü. Buranın zemininin yapılmasında bir hata var. Her sene burada çökme meydana geliyor. Bu sene daha fazla çöktü. Geçen sene çökme meydana gediğinde tek şeritten çalışıyordu. Geldiler yaptılar ama yeterli olmadı. Bu defa yaşanan çökmede yol tamamen kapandı. Yolun diğer tarafındaki köylerde kalan vatandaşların hepsi şu anda mağdur” dedi.

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Karasu istikametine gidecek ağır tonajlı araçların trafiği kullanmalarına izin verilmezken, diğer araçlar için köy yollarından ulaşım sağlanıyor.

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