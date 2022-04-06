İftar yemekleri Düzce Belediyesinden

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– Düzce Belediyesi Ramazan ayında her gün 500 kişilik iftarlık hazırlayıp vatandaşların evlerine ulaştırıyor.

Düzce Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün sıcak yemek servisi yapıyor. Pandemi nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda Düzce Belediyesi itfar çadırı yerine, ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.

‘İftar Kardeşliği’ sloganıyla bağışçılarla birlikte yola çıkan Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, sağlığa uygun kaplarda sıcak olarak saklanan yemekleri şehrin dört bir yanına dağıtıyor.

İftar öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan yemekler, vatandaşların iftar sofralarıyla buluşuyor.

Düzce Belediyesinin ‘İftar Kardeşliği’ projesinde bağışçı olmak isteyenler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 380 5247439, 5249606 veya 530 5461070 numaraları arayarak kampanyada yer alabilecekler.

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