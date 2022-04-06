Hastalara geçmiş olsun ziyareti

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

– Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz hastanede yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde çeşitli sebeplerden dolayı yatarak tedavi gören hastaları Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Başhekim Dr. Volkan Temi ile birlikte geçmiş olsun ziyareti yaptı. Yılmaz hastalar ve yakınlarından hastane hakkında da görüş ve önerileri dinledi.

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