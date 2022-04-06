Doğu aksında kazı hızlandı

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Batı Karadeniz'in Efes'i olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti’nin tarihi tiyatrosunda kazı çalışmaları doğu aksında devam ediyor. Belediye kazı ekipleri, hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma tarihi Prusias ad Hypium Antik Kenti’nde Düzce Belediyesinin personel desteğiyle kazı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Düzce’nin tarihe açılan kapısı ve tarih turizminin odak noktası olma yolunda ilerleyen Konuralp bölgesinde kısa sürede gün yüzüne çıkarılan Antik Tiyatro’nun sahne bölümündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yan akslarda çalışma başlatıldı.

Düzce Belediyesi kazı ekibi tiyatronun doğu aksında kazılara başlayarak batı aksında olan tarihi yapıları gün ışığına kavuşturacak.

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