Toplu taşıma güzergah değerlendirmesi yapıldı

– Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, şehir merkezi ve ilçelerdeki toplu taşıma araçlarının güzergahı ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce’de şehir içi, ilçeler arası ve ilçelerde toplu taşıma araçlarının güzergahları ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Vali Atay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Naci Akkaş ve Belediye Başkan yardımcısı Hasan Günden katılım sağladı. Toplantıda Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Alay Komutanlığı Trafik ekiplerince toplantıda güzergahlar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.