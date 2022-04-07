Düzce Belediyesi böcekle mücadele ediyor

Düzce Belediyesi geçtiğimiz yıllarda ağaçları etkisi altına alan Çam Kese Böceği zararlısıyla mücadeleye erkenden başladı. Ekipler hastalık vuran ağaçların dallarını bertaraf ederek yayılmasını önlüyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilkbahar aylarının gelmesiyle kentin dört bir yanında ağaçları hastalıkla kurutan Çam Kese Böceği ile mücadele çalışmalarına başladı. Bahçeşehir ve kent merkezinde zararlının belirlendiği ağaçlarda bertaraf çalışmaları yapılıyor. Ekipler özellikle parklarda bulunan ağaçları budayarak zararlıları imha ederken, yapılan bu çalışma insanlarda alerjik reaksiyonlara sebebiyet vermesini engelliyor. Ağaçlarda tahribat ve hacim kaybına neden olan Çam Kese Böceği ile mücadele etkin bir şekilde sürdürülüyor.

Ağaçların yapraklarında yumurta paketleri, larva kümeleri veya örülmüş ağlar ile karşılaşan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kimyasal ilaç kullanmadan Çam Kese Böceği zararlısı için ağaçların hastalık vuran dallarını budama makası ile keserek zararlının artmasını kontrol altına almaya çalışıyor.

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