Kıbrıs Gazisinin ailesine taziye ziyareti

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– Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ömer Ceyhan Altaş’ın ailesine Düzce Valisi Cevdet Atay, taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazi olan Ömer Ceyhan Altaş, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Resmi tören ile Cedidiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defin edildi.

Vali Cevdet Atay, Jandarma Alay Komutanı Naci Akkaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte merhum Kıbrıs Gazisi Ömer Ceyhan Altaş’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Vali Atay, ailenin her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

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