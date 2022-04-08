Sanayi ve teknoloji yatırımları görüşüldü

– Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında ilde devam eden sanayi ve teknoloji yatırımları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantı yapıldı.

Düzce’de her ay düzenli olarak sanayi ve teknoloji ile ilgili toplantı gerçekleştiriliyor. Düzce Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Sarıoğlan, Vali Atay’ın başkanlık ettiği toplantıda ildeki sanayi yatırımları ile ilgili bilgiler verdi. Toplantıda ayrıca sanayicilerin talepleri görüşüldü.

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