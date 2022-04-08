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Başkan Özlü “1100 gündür Düzce’ye hizmet etmekten onur duyuyorum”

İHA

Başkan Özlü “1100 gündür Düzce’ye hizmet etmekten onur duyuyorum”

Düzce Belediyesi Nisan ayı meclis toplantıları Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün meclis üyelerine yönelik yaptığı sunum ile sona erdi. Dr. Faruk Özlü 1100 gün boyunca Düzce’ye hizmet etmekten onur duyduğunu kaydetti.
Düzce Belediyesi Nisan ayı meclis toplantıları ikinci oturumu Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin ilk gündem maddesi öncesinde meclis üyelerine hitap eden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediyenin üç yıllık çalışmalarını aktardı. Meclis üyelerine kısa bir süre önce kaleme aldığı “Beyaz Kitap”ı da imzalayarak hediye eden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ayrıca her üye için ayrı ayrı hazırladığı içerisinde 81 ayrı konunun yer aldığı sunum kitapçığını da verdi.

“141 yıllık belediyede ortak sevdamız Düzce”
Bin 100 gündür Düzce’ye hizmet ettiklerini ve gece gündüz demeden 16 saat çalışmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Dr. Faruk Özlü, “Tüm düşünce ve görüş farklılıklarımıza rağmen; bizleri aynı amaç etrafında buluşturan esas unsur Düzce’dir, Düzce’nin yarınlarıdır ve hemşerilerimizin mutluluğudur. Biz, 141 yıllık bir belediyeyiz. Benim bütün gayretim ve çabam; bu zengin mirasa ve medeniyete sahip çıkmak ve layık olabilmektir. 3 yıl boyunca asla pansuman tedavilere, günü kurtaran işlere prim vermedik. Geleceği planlamak, geleceği tasarlamak ve 50 yıl sonrasının ihtiyaçlarına bugünden cevap verecek projeler üretmeye talip olduk” ifadelerinde bulundu.

“Düzce değişime ayak uydurarak gelişmeye devam edecek”
Her fırsatta ‘Düzce Bizim Evimiz’ sloganına vurgu yapan Dr. Faruk Özlü, “Elimizdeki tüm imkânlarla şehrimizi tanıtmaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Ben, her fırsatta ulusal televizyon kanallarına giderek şehrimizi tüm Türkiye’ye anlatıyorum. Bu gayretim her koşulda devam edecek. Düzce hepimizin ortak rüyası, ortak çabası, ortak geleceğidir. Bu şehir için elini taşın altına koyan, fedakârlık yapan, gayret gösteren herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor ve elbette Düzce’miz de değişiyor. Düzce Belediyesi; bu değişime ve gelişime öncülük etmeye, şehrimizi daha da ileri taşımaya devam edecektir” dedi.

“Yeni nesil belediyecilik yapıyoruz”
Belediye Başkanı Özlü sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Düzce’yi sadece belediye hizmetleriyle değil, sanayisiyle, üretimiyle, tabiatıyla, eğitimiyle, bilimiyle, teknolojisiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla, tarımıyla, sanatıyla, kültürüyle, tarihiyle ve turizmiyle göz dolduran, parmakla gösterilen, örnek bir marka şehir haline getirmek için tüm enerjimizi ortaya koyduk. Düzce Belediyesi olarak, çeşitli prensipler geliştirdik. “Yeni Nesil Belediyecilik” olarak adlandırdığımız bu prensipleri insan, bütçe, imar, altyapı, çevre, ulaşım, kültür, teknoloji, kalkınma ve kalite olmak üzere 10 ana başlık altında topladık.”

“Düzce belediyeciliği ile anılacak”
Düzce’nin sıradan bir kent olmadığını doğa ve tarih güzelliğinin yanı sıra ekonomik olarak da üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ İnsanı ve insanın mutluluğunu merkeze koyduk. Yeni nesil belediyecilik prensibiyle uygulama projeleri gerçekleştirdik. Düzce ekonomik anlamda da, tabiat ve kültürel anlamda da bilinmesi, öğrenilmesi ve gezilmesi gereken bir şehirdir. Düzce, üreten ve Türkiye’ye ciddi katma değer sağlayan bir şehirdir. Biz, yılda 400 milyon dolar ihracat yapan (aslında 2 milyar dolardır) büyük bir üretim kentiyiz. Biz, Düzce Belediyesi olarak bu büyük potansiyelin farkındayız. Uygulama projeleri bittiğinde “Düzce Belediyeciliği” olarak anılacağına emin olabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Meclisin başkanın gölgesinde kalmasın diye oturumlara katılmıyorum”
Mecliste oturumlara başkanlık etmemesi nedeniyle yapılan eleştirilere de açıklık getiren Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Meclisin başkanın tesiri ve gölgesi altında kalmaması, özgür iradesiyle kararlar alabilmesine imkan vermek ve katkı sunmak istedim. Türkiye’de geçen 3 yılda bir ilki gerçekleştirdik. Bu mecliste çok ciddi tartışmalar oldu ancak meclis özgür iradesiyle kararlar aldı” ifadelerinde bulunarak sözlerini noktaladı ve meclis üyeleriyle tek tek sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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