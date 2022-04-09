Jandarma tarafından yapılan denetimde yakalandılar

Düzce’de Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları huzur güven uygulamasında şahıslar ve umuma açık yerlerinde denetim yaptı. Ekipler, yakalaması bulunan 4 kişiyi de gözaltına aldı.

Düzce Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, huzur güven uygulaması yaptı. Uygulamaya komutanlığa bağlı bütün birimlerin yanı sıra ilçe jandarma komutanlıkları da katıldı. Uygulamalar sırasında ekipler bin 137 şahıs ve 160 umuma açık işyerini denetledi.



Ruhsatsız silah ele geçirildi

Ayrıca Akçakoca İlçesi Dadalı Trafik Komutanlığı önünde uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan bir aracın sürücüsünü arayan ekipler, şahsın üzerinde tabanca, tabancaya ait şarjör ve 8 adet fişek yakaladı.

Yapılan uygulaması sırasında yakalanması bulunan 4 şahısta tespit edilerek gözaltına alınırken ruhsatsız silah ile yakalanan araç sürücüsüne ise adli işlem başlatıldı.

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