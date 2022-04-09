Velilere farkındalık eğitimi verildi

– Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nce Yığılca’da öğrenci velilerine farkındalık eğitimi verdi.

Düzce’de Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Aylık planlamalarını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Yığılca’da ki eğitimi gerçekleştirdi. Yığılca Konferans salonunda yapılan eğitime ilçede eğitim gören öğrencilerin velileri katılım sağladı. Kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verilen velilere, neler yapılması gerektiği ile ilgili de bilgiler verildi.

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