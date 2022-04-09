Düzce’de 4 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi

– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, sanayicilere verilen yatırım teşvik belgeleri ile birlikte Düzce'de 4 firma belge almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ülke genelinde yatırım teşvik çalışmalarına başladı. Düzce'de teşvik bağlamına giren firmalar da belli oldu. Buna göre, 4 firma yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanırken, 220 milyon 658 bin 204 lira yatırım yapılması planlıyor. Bu firmalarda ise öngörülen istihdam sayısı ise 470 olması bekleniyor.

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