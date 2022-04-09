Öğrenciler 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti

– Düzce’de ilkokul öğrencilerine yönelik acil durumlarda tek numara olan 112’nin tanıtımı tüm hızı ile devam ederken, ilkokul öğrencileri merkezlerde ağırlanarak bilgilendirmeler yapılıyor.

112 Acil Çağrı Merkezi’nin bilinirliliğinin artırılması, acil durumlarda tek numaranın 112 hattının tanıtılması için başlatılan tanıtım çalışmaları devam ediyor. Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü de tanıtımlar ile ilgili olarak ilkokul öğrencilerini ağırlayarak bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak Cumhuriyet İlköğretim okulunun 3. sınıf öğrencileri Acil durumlarda tek numara 112 hakkında bilgiler almak için Çağrı merkezini ziyaret etti.

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