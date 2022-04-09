Roman vatandaşlara kariyer planlama eğitimi verildi

Düzce BELKA İnsan Kaynakları A.Ş., Düzce Valiliği, İŞKUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında hayata geçirilen İş Kulübü, "Romanlar Günü" dahilinde Roman vatandaşlara yönelik kariyer planlamaları gününe ev sahipliği yaptı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün öngörüsü ile Düzce'de iş ve işçi bulma sürecine yeni bir sistem kazandırması amacıyla hayata geçirilen projede 3 yıl önce faaliyetlerine başlayan İş Kulübünde, Roman vatandaşlara yönelik kariyer planlama etkinliği düzenlendi.

Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş ile Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli’nin kursiyerleri selamlamaları ve Romanlar gününü kutlamalarının ardından geçilen eğitimde İş Kulübü Lideri Gülhan Özgüngör tarafından slaytlar eşliğinde iş arama becerileri ve CV hazırlamaya yönelik bilgiler aktarıldı.

Eğitimin, kursiyerlerin iş başvurularının alınması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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