Düzce'de vatandaşlara dini değerler anlatılıyor

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– Düzce'de dini değerler hakkında vatandaşları bilgilendirmek için Halk Eğitim Merkezi tarafından 16 farklı kurs başlatıldı.

Düzce Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan kurslar içinde; 'Aile Hayatı', 'Ailede Din Eğitimi', 'Namaz Öğreniyorum' 'Kur'anı Kerim Eğitimi', 'Tecvidli Kur'an Okuma', 'Adabı Muaşeret Kuralları', 'İslam Tarihi', 'İslam Sanatları', 'Hac ve Umre', 'İslam Ahlakı', 'İslam Kültürü Medeniyeti', 'Dinimi Öğreniyorum', 'Peygamberimizin Hayatı', 'Hadis Okumaları' 'Temel Dini Kavramlar' ve 'Gençlerle İletişim' isimli konular yer alıyor. Eğitimlere katılmak isteyen kişilerin Halk Eğitim Merkezi'ne başvuruda bulunmaları gerektiği öğrenildi.

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