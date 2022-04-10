Yığılca'da hayvanlar için doğaya mama bırakıldı

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– Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yığılca'da sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme faaliyeti yürütüyor. Bu çerçevede ekipler, temin edilen mamaları Yığılca ilçesinde belirlenen yerlere bırakarak hayvanları besledi. Ekiplerin bir sonraki durağının Akçakoca, Kaynaşlı, Cumayeri, Gölyaka, Çilimli ve Gümüşova olacağı öğrenildi.

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