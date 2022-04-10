Gümüşovalı çiftçiler uzaktan tarım algılama eğitimi alacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Gümüşova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere "Hassas Tarım Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme Sertifika" eğitimi verilecek.

Gümüşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yönelik yeni proje hazırladı. Hazırlanan projeyle birlikte ilçedeki binlerce çiftçiye Hassas Tarım Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme Sertifika eğitimi verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklemelerine başvurulan proje kabul edildi. Proje çerçevesinde eğitim alan ziraat mühendisleri, çiftçilere uzaktan eğitim verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.