– Düzce'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde yapılan turnuvada, il finali gerçekleştirildi. Turnuvada, 1012 Haziran tarihleri arasında Diyarbakır'da yapılması planlanan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasına katılacak öğrenciler belirlendi. Turnuva sonrası dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri; İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Girgin, Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, turnuva koordinatörü ve hakemler tarafından takdim edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, turnuvaya katılan öğrencileri tebrik etti ve Türkiye finalinde başarılar diledi.

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