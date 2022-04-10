Trafik denetiminde 10 sürücü cezadan kaçamadı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 10 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç da trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D655 Karayolu'nda denetim yaptı. Yapılan denetim çerçevesinde 10 araç sürücüsüne 23 bin 746 lira cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda 3 araç da trafikten men edildi. Öte yandan, yapılan kontrollerde daha önce alkollü araç kullanan sürücü ikinci kez yakalandı. Sürücüye 2 bin 286 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine de el konuldu. Aynı zamanda sürücü hakkında trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.