Huzurevi sakinleri ile iftar programında bir araya geldiler

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– Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Muharrem Sancaklı Huzurevinde iftar programı düzenlendi.

Düzce’de yaşlıların ikamet ettiği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Muharrem Sancaklı Huzurevinde Ramazan ayı sebebi ile iftar programları düzenlenmeye başladı. Yaşlıların huzur ve sükunetinin sağlandığı Muharrem Sancaklı Huzurevinde düzenlenen programa Aile Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile Müdür Yardımcısı Habip Aydın katılım sağladı. Büyüklerle geçirilen iftarın ardından sohbet programında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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