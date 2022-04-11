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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Taekwondoda yarı finalde

İHA

Düzce Taekwondoda yarı finalde

Taekwondo Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları sonunda Düzce takımı gruptan çıkarak yarı finallere yükseldi.
Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı 20212022 sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları 0609 Nisan 2022 tarihleri arasında Karabük Yeni Mahalle Spor Salonunda yapıldı.
Antrenörlüğünü Ergün Öter ve Hakan Şengönül’ün yaptığı Düzce taekwondo takımı 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
Sporculardan; Yağmur Yıldız, Hatice Nisa Kır ve Damla Nur Yılmaz altın madalya. Mert Şengönül, Utku Kap, Semih Akçay, Tuğra Oylu, Hayrunnisa Nefise Yüksel ve Doruk Kılıç gümüş madalya. Öykü Yaman, Esila Göktepe, Mahmut Ergin, Yiğit Acar ve Ömer Faruk Özkılıç bronz madalya kazandı.
10 ilin katıldığı bu yarışmada Düzce Takımı kızlarda Samsun'un ardından ikinci olurken erkeklerde ise Samsun ve Zonguldak takımlarının ardından üçüncü olarak kızlarda ve erkeklerde Yarı finale yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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