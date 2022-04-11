Düzce'de geleceğin keman virtüözleri yetişiyor

– Düzce Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan keman kursu, geleceğin keman sanatçılarını yetiştiriyor.

Hobi ve meslek edindirme kurslarıyla vatandaşları destekleyen Düzce Halk Eğitim Merkezi, bünyesine keman kursunu da dahil etti. Müzikseverleri bir araya getiren keman kursu, özellikle gençler tarafından ilgi görüyor. Eğitimi sanatçı Sevgi Ergün'den alan kursiyerler, keman çalmayı öğrenmenin heyecanını yaşıyor.

"Kemana hep merakım vardı"

Küçüklüğünden beri keman öğrenmeyi isteyen kursiyer Semra Akyurt, "Ablam keman çalıyordu. Benim de kemana her zaman merakım vardı. Şimdi öğrenmek nasip oldu. Keman perdesiz bir enstrüman olduğu için sabır gerektiren bir süreç. Sabırlı olduğumuzda sonrasında güzel sonuçlar elde edebiliriz. Keman virtüözlerinden Canan Anderson’u, Farid Farjad’ı dinliyorum. Dinlediğim sanatçıların kemanı kendi uzuvlarıymış gibi çalmaları beni çok etkiliyor. İnşallah bende bir gün onların seviyesine gelebilirim. Keman ile parçalar çalıp bunları videolar çekerek sosyal medyada paylaşmayı çok istiyorum" dedi.



"Sevdiğim müzikleri keman ile çalacağım"

Kurs sayesinde keman çalmayı öğreneceğini belirten Talha Makas ise "Ben keman çalmayı çok istiyordum. Bu sebeple bu kursa başladım. Öğretmenimizin eşliğinde kemanı öğreniyoruz. Daha ilk haftalardayız, şimdilik basit şeyler öğreniyoruz. Notaları basmayı öğreniyoruz. İlerleyen zamanlarda daha fazla öğrenip sevdiğimiz müzikleri çalabilmeyi çok istiyorum. Ben çok müzik seven birisiyim. Birçok kursa başvurdum ama ilk keman kursu açıldı. Bende kemanı çok sevdiğim için bu kursa başladım. Keman zaten zor olmasıyla bilinen bir enstrümandır. Tutuşu bile zor olarak bilinir. Bu sebeple keman çalmak çok zor ama öğreneceğiz. Kemanı öğrendikten sonra hobi olarak çalmaya devam edeceğim. Ama keman yanı sıra başka müzik aletlerine de yöneleceğim" dedi.

Keman kursu eğitimlerinin 5 ay boyunca süreceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.