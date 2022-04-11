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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’den 80 şehre bir kart bir kalp

İHA

Düzce’den 80 şehre bir kart bir kalp

Düzce Belediyesi Kent Konseyi’nin öncülüğünde ‘ Bir Kart Bir Kalp’ projesi dahilinde belediye hizmet binasında hazırlanan fidanlar ve kartpostallar 80 ildeki köy okullarına gönderildi. Düzce temalı kartpostallarla Düzce’nin minik akıllara kazınması da sağlanmış oldu.
Düzce’nin daha geniş kitleler tarafından tanınması için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile başlayan tanıtım çalışmalarına Kent Konseyi de katkı sağladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Düzce Belediyesi, Düzce Kent Konseyi, Düzce Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, Düzce BELTUR ile birlikte ‘Bir Kart Bir Kalp ‘ projesi hazırlandı. Proje içinde Düzceli öğrenciler hazırladıkları fidanları ve kartpostalları 80 ildeki köy okullarına postalandı. Fidanları alan çocuklar da hem Düzce’yi tanıyacak hem de diktikleri fidanları sosyal medya üzerinden paylaşarak tanıtıma katkı sağlayacak.
Çocuk Kulübü öğrencileri fidanların gönderilmesi öncesinde Düzce Belediyesi hizmet binasında projenin paydaşları bir araya geldi. Burada konuşan Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, “ Düzceliler olarak 80 ilimizdeki köy okullarına, geleceğimizin mimarları sevgili çocuklarımızın büyüteceklerine yürekten inandığımız Düzce hatıra fidanı gönderiyoruz. Ayrıca Batı Karadeniz’in en büyük Mağarası ve Antik tiyatrosu başta olmak üzere birçok değere sahip, uygarlıklar şehri Düzce'mizin her köşesinin olduğu görsellerle tebrik kartları hazırladık. Bu kartları 80 ildeki öğrencilere göndererek, Konuralp Gazi Diyarı Düzce'mize davet ettik” ifadelerinde bulundu.

Gönül bağı kuruluyor
Projenin başlangıç töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, “ Düzce Belediyemizin ve Kent Konseyimizin düşünüp bizlerle paylaştıkları bu fikir, Düzce’deki yavrularımızın diğer 80 ildeki yavrularımızla gönül bağı kurmalarına da vesile olacak. O gönül bağı, büyürlerken bir gün yollarını Düzce’ye düşürmelerine ve Düzce’yi daha iyi tanımalarına vesile olacak. Kardeşlik, birlik, beraberlik, dayanışmaya çok büyük katkısı olacak bu projede emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Örnek bir proje oldu"
Kent Konseyi Başkanı Av. Arabulucu Ali Dilber ise ‘Bir elin nesi var iki elin sesi var’ sloganıyla hareket ettiklerini kaydederek, “Bu projenin fikir babası Kent Konseyi yönetim kurulu üyemiz İmran Aktepe ve emeği geçen genel sekreterimize çok teşekkür ediyorum. Bu proje bir örnek oldu. Birlikte olduğumuz sürece Düzce’yi en iyi şekilde tanıtacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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