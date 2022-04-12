Gönüllü gençlere eğitim verildi

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan gönüllü gençlere eğitimler devam ediyor. Gençlik Merkezi gönüllüsü Düzce Üniversitesi Psikolojik ve Rehberlik öğrencisi Elif Karakelle, daha verimli ders çalışma konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce’de gençlere yönelik çeşitli faaliyetler düzenleyen Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kendi içinde de gönüllü gençlere eğitim vermeye devam ediyor. Bu çerçevede gönüllü genç Elif Karakelle eğitim verdi. Öğrencilere nasıl daha verimli ders çalışırız konusunda eğitimler verdi.

Düzce Üniversitesi Psikolojik ve Rehberlik öğrencisi Karakelle’nin çeşitli eğitim vermeye devam edeceği öğrenildi.

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